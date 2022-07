Fondirigenti, al via la seconda edizione del Premio ‘Giuseppe Taliercio’ (Di martedì 5 luglio 2022) Nel giorno in cui ricorre il quarantunesimo anno dalla scomparsa di Giuseppe Taliercio, Direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la Fondazione Fondirigenti – promossa da Confindustria e Federmanager – che ne porta il nome, ricorda l’uomo e il manager attraverso l’assegnazione di premi di laurea a studenti meritevoli che abbiano discusso tesi di laurea sul management. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) destinati a laureati di età inferiore o uguale a 29 anni per tesi di laurea magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale nella transizione digitale e sostenibile delle imprese industriali italiane. In particolare, saranno ammesse alla valutazione tesi di laurea aventi ad oggetto il ruolo dei dirigenti e/o della formazione manageriale nelle strategie e nei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Nel giorno in cui ricorre il quarantunesimo anno dalla scomparsa di Giuseppe Taliercio, Direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la Fondazione– promossa da Confindustria e Federmanager – che ne porta il nome, ricorda l’uomo e il manager attraverso l’assegnazione di premi di laurea a studenti meritevoli che abbiano discusso tesi di laurea sul management. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) destinati a laureati di età inferiore o uguale a 29 anni per tesi di laurea magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale nella transizione digitale e sostenibile delle imprese industriali italiane. In particolare, saranno ammesse alla valutazione tesi di laurea aventi ad oggetto il ruolo dei dirigenti e/o della formazione manageriale nelle strategie e nei ...

