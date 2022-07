Foggia | violenza e minacce nei confronti di un datore di lavoro | “Se non cambi turno a mio figlio | muori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) “Se nonila miotu”: è la minaccia di un padre neideldidi suo, un ispettore del personale dell’Ase (azienda servizi ecologici). Alle parole sono seguiti una serie di calci e di pugni talmente violenti da provocare al lavoratore delle lesioni, che necessitano di almeno 30 giorni per guarire. L’aggressione è avvenuta alle 4 del mattino dello scorso sabato, 2 luglio, a Manfredonia (). Secondo le ricostruzioni, l’ispettore era in macchina e stava percorrendo la via Mediterraneo per raggiungere il suo posto di. A quel punto ha notato un dipendente dell’azienda, attualmente in malattia, intento a chiedergli di fermarsi: “Se oggi non ...