Evitata all'ultimo la tassa occulta sulle "case in diritto di superficie" (Di martedì 5 luglio 2022) Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno: per i proprietari di immobili in diritto di superficie con le pratiche di riscatto già avviate è in vista quindi un nuovo ricalcolo. ... Leggi su panorama (Di martedì 5 luglio 2022) Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno: per i proprietari di immobili indicon le pratiche di riscatto già avviate è in vista quindi un nuovo ricalcolo. ...

Pubblicità

complottista12 : RT @Sina_Getlost987: @fratotolo2 Ho letto un mucchio di post di questa deficiente, perché è l'unica definizione che mi viene in mente. Ma q… - Sina_Getlost987 : @fratotolo2 Ho letto un mucchio di post di questa deficiente, perché è l'unica definizione che mi viene in mente. M… - minholite : Sono felice che tutti concerti a cui sono stata finora siano stati all'aperto così sono stata bella distanziata da… - Nath67Lic : Sono una brutta persona: oggi ho incontrato conoscente che in giro con i cani era ancora con la mascherina all’aper… - alesi_enrico : come sono stati ingannati per aiutare a preparare un attacco terroristico. Grazie all'azione precisa dei servizi di… -