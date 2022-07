Emergenza idrica, chiuse le fontane pubbliche a Udine (Di martedì 5 luglio 2022) Si informa che, a fronte del perdurare dell’Emergenza idrica in Regione, l’Amministrazione Comunale del Capoluogo Friulano ha deliberato di chiudere temporaneamente le fontane pubbliche. Si tratta degli impianti siti in piazzale XXVI Luglio, in piazza I Maggio, in via Gemona, in via Zugliano, nel Giardino di Palazzo Morpurgo, presso il Parco del Cormor, presso il Giardino Loris Fortuna, al Giardino Ricasoli, in Piazzetta Antonini, presso il Giardino della Rimembranza, sulla salita al Colle del Castello e presso il Giardino Pascoli. Unico escluso dalla decisione, il Giardino del Torso, la cui fontana a ricircolo interno continuerà a funzionare e ospiterà i pesci del laghetto del Giardino Ricasoli. Per quanto riguarda l’impianto di irrigazione di piazza I Maggio, che preleva acqua dalla vicina roggia e che viene ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 luglio 2022) Si informa che, a fronte del perdurare dell’in Regione, l’Amministrazione Comunale del Capoluogo Friulano ha deliberato di chiudere temporaneamente le. Si tratta degli impianti siti in piazzale XXVI Luglio, in piazza I Maggio, in via Gemona, in via Zugliano, nel Giardino di Palazzo Morpurgo, presso il Parco del Cormor, presso il Giardino Loris Fortuna, al Giardino Ricasoli, in Piazzetta Antonini, presso il Giardino della Rimembranza, sulla salita al Colle del Castello e presso il Giardino Pascoli. Unico escluso dalla decisione, il Giardino del Torso, la cui fontana a ricircolo interno continuerà a funzionare e ospiterà i pesci del laghetto del Giardino Ricasoli. Per quanto riguarda l’impianto di irrigazione di piazza I Maggio, che preleva acqua dalla vicina roggia e che viene ...

