Dl Aiuti | nervi tesi tra i 5s alla vigilia del vertice Draghi-Conte | è scontro sul voto blindato per Superbonus e termovalorizzatore

(Di martedì 5 luglio 2022) Slitta la fiducia sul decretodopo che è tornata la tensione in maggioranza. Ieri, 4 luglio, c’è stataCamera la discussione generale sul dl, e oggi è previsto ilsugli emendamenti per avere l’ok del governo sul testo. Ma con l’incontro traslittato a mercoledì – ieri il premier è dovuto correre a Canazei per la tragedia della Marmolada – ha riportato a gil rischio concreto che non si arrivi a un’intesa tra maggioranza e Movimento 5 Stelle. Stando a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo riportate dall’Ansa, il governo starebbe pensando di non mettere la fiducia oggi, con la promessa che però il provvedimento abbia l’ok entro il 15 luglio, «perché ci sono tanti destinatari che attendono le risorse». L’alternativa ipotizzata era un ...

Pubblicità

SLN_Magazine : Dl aiuti, a Montecitorio nervi tesi in riunione notturna: lite tra Pd e Iv, l'ira di Fdi. Leggi l'articolo cliccand… -

E lo scissionista Luigi Di Maio, il cui nome è in grado di far saltare iall'ex premier, in ... Martedì alla Camera, nel primo pomeriggio, verrà annunciata la fiducia sul dl, che contiene ...Oggetto del contendere: l'emendamento presentato al cosiddetto dlsul contributo per gli ispettori del lavoro tagliati fuori dai benefici economici dell'indennità per il 2022. Al termine di una ...Con durezza, a incaricarsi di rimettere in ordine le priorità, di far slittare il faccia a faccia fra Mario Draghi e Giuseppe Conte e di rallentare i tempi inutilmente impazziti della mezza crisetta d ...Georgia Pedone si arrende al secondo turno. Lorenzo Ferri e Gianmarco Gandolfi fermati ad un passo dal tabellone principale ...