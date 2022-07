Dal Brasile: “Wendel offerto al Napoli. De Laurentiis deve risolvere due casi spinosi” (Di martedì 5 luglio 2022) Wendel offerto al Napoli, il centrocampista dello Zenit offerto a De Laurentiis dall’agente. In casa azzurra ci sono però due casi da risolvere. Wendel torna in orbita Napoli. Secondo quanto riferisce dal Brasile “Coluna do Fla“, il 25enne mediano sarebbe stato offerto al club partenopeo dall’impresario Fransergio Ferreira, oltre che agli inglesi dell’Everton. Il nome di Wendel è stato accostato nelle ultime settimane anche al Flamengo, per un ritorno in patria. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, ha ancora mercato in Europa. Lui vorrebbe restare nel Vecchio Continente, magari lasciando il club russo con la formula del prestito annuale. Centrocampista centrale dotato di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022)al, il centrocampista dello Zenita Dedall’agente. In casa azzurra ci sono però duedatorna in orbita. Secondo quanto riferisce dal“Coluna do Fla“, il 25enne mediano sarebbe statoal club partenopeo dall’impresario Fransergio Ferreira, oltre che agli inglesi dell’Everton. Il nome diè stato accostato nelle ultime settimane anche al Flamengo, per un ritorno in patria. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, ha ancora mercato in Europa. Lui vorrebbe restare nel Vecchio Continente, magari lasciando il club russo con la formula del prestito annuale. Centrocampista centrale dotato di ...

