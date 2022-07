Crescono i contagi da Covid e, in più, ci sono dubbi sul Paxlovid (Di martedì 5 luglio 2022) Mentre i numeri del Covid sono in brusca risalita in tutto il mondo, e in Italia il numero di attualmente e ufficialmente positivi ha raggiunto il milione di persone (anche se secondo gli esperti è verosimile che siano tre volte tanto) l’effetto “rimbalzo” presumibilmente causato dal Paxlovid ha colpito anche Anthony Fauci, celeberrimo consulente del presidente Joe Biden per la pandemia da coronavirus: il medico, 81 anni, dopo aver contratto il Covid e assunto l’antivirale della Pfizer in quanto paziente a rischio, ha sperimentato sulla sua pelle il “rebound”, il ritorno della positività pochi giorni dopo il tampone negativo da guarigione. Non è il solo; oltre a un cospicuo (ma aneddotico, data l’assenza di studi importanti) numero di pazienti che lamentano il ritorno dei sintomi e della malattia dopo l’assunzione di ... Leggi su panorama (Di martedì 5 luglio 2022) Mentre i numeri delin brusca risalita in tutto il mondo, e in Italia il numero di attualmente e ufficialmente positivi ha raggiunto il milione di persone (anche se secondo gli esperti è verosimile che siano tre volte tanto) l’effetto “rimbalzo” presumibilmente causato dalha colpito anche Anthony Fauci, celeberrimo consulente del presidente Joe Biden per la pandemia da coronavirus: il medico, 81 anni, dopo aver contratto ile assunto l’antivirale della Pfizer in quanto paziente a rischio, ha sperimentato sulla sua pelle il “rebound”, il ritorno della positività pochi giorni dopo il tampone negativo da guarigione. Non è il solo; oltre a un cospicuo (ma aneddotico, data l’assenza di studi importanti) numero di pazienti che lamentano il ritorno dei sintomi e della malattia dopo l’assunzione di ...

