Così gli Emirati allargano la loro influenza sull’Indo-Pacifico

L'abbraccio tra il presidente Emiratino, Mohammed bin Zayed, e il primo ministro indiano, Nerendra Modi, è una delle immagini che racconta questo tempo. Abu Dhabi e Nuova Delhi si uniscono dando seguito a un legame che per gli Emirati diventa un moltiplicatore di forza e per l'India l'occasione per aumentare le proprie connessioni nell'ombelico geostrategico globale. Altrettanto simbolico in questo senso è l'accordo Cepa tra Emirati Arabi Uniti e Indonesia. L'intesa, che segue quella simile stretta dal Paese mediorientale con l'India (e con Israele), è in costruzione dal settembre 2021 come forma per guidare il recupero post-pandemia. Quello con Giacarta, viene descritto dai funzionari di Abu Dhabi come "un patto economico di ampio respiro", che eliminerà le tariffe doganali e incrementerà il commercio bilaterale. L'obiettivo è farlo ...

