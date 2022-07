Ciné 2022 - Giornate di Cinema al via oggi (Di martedì 5 luglio 2022) A Riccione dal 5 all'8 luglio va in scena il Cinema della prossima stagione, al via Ciné 2022 - Giornate di Cinema. Prende il via oggi, martedì 5 luglio, l'XI edizione di Ciné 2022 - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria Cinematografica, promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio, sostenuta dal Mic, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Riccione. Un'edizione importante, in un momento particolare per l'intero comparto Cinematografico, dove oltre alle convention non mancheranno momenti di incontro e confronto. Il programma della giornata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022) A Riccione dal 5 all'8 luglio va in scena ildella prossima stagione, al viadi. Prende il via, martedì 5 luglio, l'XI edizione didi, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industriatografica, promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio, sostenuta dal Mic, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Riccione. Un'edizione importante, in un momento particolare per l'intero compartotografico, dove oltre alle convention non mancheranno momenti di incontro e confronto. Il programma della giornata ...

cineguru : Nel nuovo episodio del #Podcast di #Cineguru, Remigio Truocchio, direttore di Ciné e general manager di Cineventi,… - RBcasting : Al via Ciné - Giornate di Cinema, XI edizione. A Riccione dal 5 all'8 luglio va in scena il cinema della prossima s… - juancdemanuel : RT @radioalicante: 'La isla de Bergman': cine dentro del cine - Think_movies : Cinè – Giornate di Cinema: al via l’XI edizione, a Riccione dal 5 all’8 luglio 2022 - ItalyinCR : Il Festival de Cine Europeo 2022 riunisce il meglio della tradizione cinematografica europea degli ultimi anni. A S… -

