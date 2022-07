Cena in giardino o in terrazzo: multa da 300 euro per chi non rispetta questa regola (Di martedì 5 luglio 2022) Qualcosa di semplice come una Cena in giardino o in terrazzo può riservare spiacevoli sorprese se non si rispetta questa regola. Cenna all’aperto – multa salata Specie in estate, organizzare una Cena tra amici approfittando del giardino o del terrazzo è sicuramente il modo migliore per stare assieme, allontanando per qualche ora l’oppressione della calura. Ma anche in questo caso esistono dei limiti ben precisi, che se superati possono determinare conseguenze dannose per il portafogli. Diventa fondamentale garantire la quiete e il sonno altrui, specie per chi vive in un condominio ed è quindi chiamato a condividere con oculatezza gli spazi comuni. In questo caso si dovrà tenere conto innanzitutto del ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 luglio 2022) Qualcosa di semplice come unaino inpuò riservare spiacevoli sorprese se non si. Cenna all’aperto –salata Specie in estate, organizzare unatra amici approfittando delo delè sicuramente il modo migliore per stare assieme, allontanando per qualche ora l’oppressione della calura. Ma anche in questo caso esistono dei limiti ben precisi, che se superati possono determinare conseguenze dannose per il portafogli. Diventa fondamentale garantire la quiete e il sonno altrui, specie per chi vive in un condominio ed è quindi chiamato a condividere con oculatezza gli spazi comuni. In questo caso si dovrà tenere conto innanzitutto del ...

Pubblicità

Mark33846202 : @eccomiquisonio ????????????????????? Speriamo bene ????????, Adesso che dovevamo fare la cena fuori al giardino ??????????????? - Stefania291165 : @rocken78 @mariateresacip Ricordo i commiati, in una notte in estate, verso le 3, degli amici dei vicini, dopo una… - Noninfluente : RT @_ItsGiorgia: Best momento della giornata: relax in giardino dopo cena ad ascoltare i rumori della natura C’è pure un venticello fresco… - _ItsGiorgia : Best momento della giornata: relax in giardino dopo cena ad ascoltare i rumori della natura C’è pure un venticello fresco ???? - lupazzottu : RT @latinanato: @laziaSusy Ad una cena ho detto che quando lavo insalata, frutta e verdura l’acqua la butto sui vasi delle mie piante in gi… -