Calciomercato, dalle 18 alle 19 fai le tue domande e la Gazzetta ti risponde (Di martedì 5 luglio 2022) I movimenti di Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli e di tutte le altre squadre di Serie A e B. Hai una domanda sul Calciomercato? Scrivici e i nostri giornalisti ti risponderanno. A partire dalle ore 18 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) I movimenti di Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli e di tutte le altre squadre di Serie A e B. Hai una domanda sul? Scrivici e i nostri giornalisti tiranno. A partireore 18 ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Che #DeLigt sia in uscita (se arriva l'offerta giusta) appare ormai evidente, dalle ultime parole di #Arrivabene. P… - leonardogumi : Se dalle parole di #Marotta capite che #Dybala non andrà all’#Inter, allora da queste parole bisogna intendere anch… - Gazzetta_it : #Calciomercato, dalle 18 alle 19 fai le tue domande e la Gazzetta ti risponde - teoocchiuto : La #SPAL, dopo aver chiuso per Rauti, Dalle Mura e Vernier, vicinissima a Fabio Maistro: arriverà in prestito dalla… - giovanni_zecchi : Fare la conferenza stampa dopo la chiusura di 3 acquisti non può essere una coincidenza. #Pradè è stato chiaro e co… -