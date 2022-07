Biglietti per Sting a Milano nel 2022, unica data in Italia (Di martedì 5 luglio 2022) Al via la prevendita dei Biglietti per Sting a Milano nel 2022. L’artista sarà nel nostro Paese per un unico appuntamento atteso al Mediolanum Forum di Assago. La data è quella del prossimo 25 ottobre e i Biglietti saranno disponibili in diversi scaglioni già nelle prossime ore. Il tour mondiale di Sting passa per Milano con i racconti e le canzoni di una carriera unica nel suo genere. In scaletta le migliori canzoni dell’artista, rilasciate nel corso della sua carriera, unitamente agli ultimi successi pubblicati in ordine di tempo. L’evento fa parte del tour My Song, attraverso il quale Sting propone ai fan un viaggio nel tempo, alla riscoperta delle canzoni che lo hanno reso celebre nel mondo. Special guest ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Al via la prevendita deipernel. L’artista sarà nel nostro Paese per un unico appuntamento atteso al Mediolanum Forum di Assago. Laè quella del prossimo 25 ottobre e isaranno disponibili in diversi scaglioni già nelle prossime ore. Il tour mondiale dipassa percon i racconti e le canzoni di una carrieranel suo genere. In scaletta le migliori canzoni dell’artista, rilasciate nel corso della sua carriera, unitamente agli ultimi successi pubblicati in ordine di tempo. L’evento fa parte del tour My Song, attraverso il qualepropone ai fan un viaggio nel tempo, alla riscoperta delle canzoni che lo hanno reso celebre nel mondo. Special guest ...

Pubblicità

mengonimarco : Anche Roma raddoppia e Milano triplica. Il #MengoniLive2022 diventa sempre più grande, siete tantissimi. In 5 giorn… - mikasounds : Mancano 2 mesi e mezzo all’inizio del The Magic Piano tour e già ci sono 3 sold out in calendario ?? I biglietti pe… - LiveNationIT : #MengoniLive2022 non si ferma più! Si aggiunge una terza data a Milano e anche Roma raddoppia ?? 5 + 7 + 8 ottobre… - CeredaDiego : RT @clamichaelpito: ?? Avviso Twitter Concerti ?? una mia amica vende 2 biglietti per il concerto sold-out di Stromae all’Ippodromo a Milan… - kicca0181 : RT @Meta__Moro: VENDO 2 biglietti per il concerto di Claudio Baglioni al teatro Greco di Siracusa giorno 15 Luglio: settore D posti 216 e 2… -