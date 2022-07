Benevento | UFFICIALE l’arrivo di Karic e Koutsoupias | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 luglio 2022) Ilcomunica con una notadi: il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito con obbligo di riscatto Ilcomunica con una notadi: il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito con obbligo di riscatto. La nota del club: «IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 1999 Nermine del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ilias. Il centrocampista classe 2001 arriva in prestito con obbligo di riscatto» L'articolo proviene da Calcio News 24.