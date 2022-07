A Sorrento non si può circolare a torso nudo o in costume (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Sorrento è vietato circolare sia a torso nudo che in costume da bagno. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola, per arginare, si legge nel documento, “un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza“. Da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l’inosservanza del provvedimento. “Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica“, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aè vietatosia ache inda bagno. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola, per arginare, si legge nel documento, “un male comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza“. Da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l’inosservanza del provvedimento. “Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica“, ...

