Violenza sessuale, dopo le accuse Paul Haggis torna in libertà (Di lunedì 4 luglio 2022) dopo aver trascorso 16 giorni agli arresti domiciliari con l'accusa di Violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una 28enne britannica, il regista e sceneggiatore premio Oscar Paul Haggis torna in libertà. La richiesta di revoca della misura restrittiva, depositata il 30 giugno scorso dall'avvocato barese Michele Laforgia, difensore di Haggis, è stata accolta dal gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli. Lo stesso giorno si era svolto l'incidente probatorio, durato oltre 8 ore, in cui la presunta vittima della Violenza, ha confermato tutte le accuse a carico dell'indagato. L'incidente probatorio è servito a cristallizzare fatti e circostanze rilevanti per le indagini. I fatti contestati ad ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022)aver trascorso 16 giorni agli arresti domiciliari con l'accusa die lesioni aggravate ai danni di una 28enne britannica, il regista e sceneggiatore premio Oscarin. La richiesta di revoca della misura restrittiva, depositata il 30 giugno scorso dall'avvocato barese Michele Laforgia, difensore di, è stata accolta dal gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli. Lo stesso giorno si era svolto l'incidente probatorio, durato oltre 8 ore, in cui la presunta vittima della, ha confermato tutte lea carico dell'indagato. L'incidente probatorio è servito a cristallizzare fatti e circostanze rilevanti per le indagini. I fatti contestati ad ...

