Vinci Casa lunedì 04 luglio 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 4 luglio 2022) Vinci Casa lunedì 04 luglio 2022. L’estrazione di oggi per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 04 luglio 2022 Se non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022)04. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i04Se non ...

Pubblicità

italiaserait : Vinci Casa lunedì 04 luglio 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - emilan46 : @Blaise64048559 Significa che basta un infortunio tra i 4 e hai un roster troppo corto per competere. Butti via il… - jessica_zorzina : RT @mickinthesk: dai Ham so anni che vinci a casa tua anche meno TI SUPPLICO - mickinthesk : dai Ham so anni che vinci a casa tua anche meno TI SUPPLICO - Coludinomsncom2 : @frasianonimeper E va be giochi in casa Cmq io sono qui La punta bianca e il monte bianco... Pero vinci tu -