UFFICIALE – Anderlecht | arriva Sebastiano Esposito

(Di lunedì 4 luglio 2022)è il nuovo attaccante dell’. La puntain prestito dall’Inter, con diritto di riscatto. A darne la notizia sono direttamente le due società coinvolte nella trattativa. Da parte dell’filtra molto entusiasmo per essere riusciti ad accaparrarsi il giovane. L’AD dei biancoviola Peter Verbeke, ha dichiarato “è un giovane attaccante, veloce ed intelligente. Può segnare, fare assist e creare occasioni dal nulla. Molte qualità che si abbinano bene al DNA del nostro club“.passa in prestito all’. Per la squadra belga la possibilità di riscattare la giovane punta a fine stagione.Se la nuova esperienza all’estero di ...

LuigiBevilacq17 : RT @linea_inter: Ufficiale Sebastiano #Esposito all’Anderlecht. Il siparietto social con #Lukaku è sensazionale! ???????? - olimpiclover : RT @noiverinteristi: ?? UFFICIALE: Sebastiano Esposito all'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Int… - okcalciomercato : Inter, ufficiale il passaggio di Esposito all’Anderlecht: la formula dell’operazione - Sneijderismo : RT @linea_inter: Ufficiale Sebastiano #Esposito all’Anderlecht. Il siparietto social con #Lukaku è sensazionale! ???????? - Alessan36807834 : RT @linea_inter: Ufficiale Sebastiano #Esposito all’Anderlecht. Il siparietto social con #Lukaku è sensazionale! ???????? -

