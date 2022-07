Ucraina: raid russo sul distretto di Kryvyi Rih nella notte (Di lunedì 4 luglio 2022) Le truppe russe hanno bombardato la notte scorsa due località della regione di Dnipropetrovsk. "È stata una notte agitata nel distretto di Kryvyi Rih. Il nemico ha sparato con l'artiglieria contro le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Le truppe russe hanno bombardato lascorsa due località della regione di Dnipropetrovsk. "È stata unaagitata neldiRih. Il nemico ha sparato con l'artiglieria contro le ...

Pubblicità

riotta : I raid di Putin contro Ucraina dalla Bielorussia. Silenzio di tanti, furbi e ingenui, da noi. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Attacco missilistico su Kiev. Colpiti edifici residenziali. Raid dopo l'alba. Il sindaco: Civili intrappo… - iosonolacora : RT @TV2000it: #Ucraina | #4luglio #Kiev detta le condizioni per un negoziato: solo dopo il cessate il fuoco #Mosca: controlliamo tutto il… - TV2000it : #Ucraina | #4luglio #Kiev detta le condizioni per un negoziato: solo dopo il cessate il fuoco #Mosca: controlliamo… - CorriereUmbria : La guerra in Ucraina, gli aggiornamenti: colpita una scuola a Kharkiv #ucraina #russia #guerra #Kharkiv #Lysychansk… -