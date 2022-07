Turista scomparso a Capri, il corpo di Adam ritrovato in un dirupo: stava andando a Villa Jovis (Di lunedì 4 luglio 2022) È stato individuato in fondo a un dirupo il corpo senza vita di Adam Gabriel Kreysar , Turista statunitense di 56 anni del quale si erano perse le tracce a Capri sabato scorso. L'uomo, nativo del ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022) È stato individuato in fondo a unilsenza vita diGabriel Kreysar ,statunitense di 56 anni del quale si erano perse le tracce asabato scorso. L'uomo, nativo del ...

