Siccità, verso Cdm oggi per stato emergenza (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi nel pomeriggio, alle 18. Il Cdm al momento non risulta ancora convocato, ma dovrebbe riunirsi – riferiscono fonti autorevoli all'Adnkronos – per decretare lo stato di emergenza per le aree più in difficoltà per l'allarme Siccità, ovvero per le 5 Regioni che lo hanno richiesto. L'articolo proviene da Italia Sera.

