Si decide il destino del governo: Conte mette Draghi con le spalle al muro (Di lunedì 4 luglio 2022) Dubbi e sospetti, ma anche sfiducia reciproca. Sono le premesse dell'incontro di oggi tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. Il faccia a faccia si svolgerà a palazzo Chigi. Le parole del premier a favore di telecamere, dopo il Consiglio dei ministri sulle bollette di giovedì scorso, non sono bastate a calmare gli animi nel Movimento, men che meno quello del leader pentastellato. L'effetto che ha sortito, riferiscono fonti M5S, è di aver creato due forze contrapposte: da una parte gli oltranzisti, ancora convinti di voler uscire da questa esperienza con la speranza di trovare la propria identità e magari qualche punto percentuale nei sondaggi, e dall'altra chi ha ben chiaro l'avvertimento del premier e di Mattarella: senza M5S al governo si va al voto, spazzando via i vitalizi che scatterebbero a settembre. Conte dunque ...

