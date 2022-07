Savona, il marito non voleva separarsi. Il messaggio ai figli: “Raggiungo la mamma” (Di lunedì 4 luglio 2022) Antonino Santangelo ha ucciso la moglie Nadia Zanatta che lo voleva lasciare. Ha vegliato il cadavere per una notte e poi si è lanciato dal balcone di via Niella Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 4 luglio 2022) Antonino Santangelo ha ucciso la moglie Nadia Zanatta che lolasciare. Ha vegliato il cadavere per una notte e poi si è lanciato dal balcone di via Niella

