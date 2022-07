Roma | torna Mou e riparte la stagione dei giallorossi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 luglio 2022) Calcio, . Da Celik, a José Mourinho. E’ stata una domenica di arrivi all’aeroporto di Fiumicino in casa, con il terzo acquisto della sessione estiva che è sbarcato nella Capitale. Nella giornata odierna sarà Trigoria per la firma sul contratto da quattro stagioni a 2 milioni lordi con l’ufficialità dell’operazione. In serata, alle 20.30 circa, con un volo da Londra, è rientrato aanche lo Special One, pronto alla nuovain giallorosso. Il portoghese rivedrà Nemanja Matic, presentato alla stampa sempre a Trigoria. Il serbo è uno dei volti nuovi dellache sta prendendo forma. Ci sarebbe poi stata aa sorpresa anche una breve visita di Ola Solbakken. L’esterno offensivo del Bodo Glimt sarebbe giunto nella Capitale ieri mattina alle 9.30 col procuratore Carlsson per poi ...