Roma, Mourinho e un silenzio che fa rumore (Di lunedì 4 luglio 2022) Iniziato a Roma l'atto secondo di José Mourinho atterrato ieri sera a Fiumicino per iniziare la nuova stagione con i giallorossi La Roma ha accolto nella serata di ieri José Mourinho per il suo secondo atto in giallorosso. In questi giorni inizia la nuova stagione e l'allenatore non ha voluto rilasciare troppe dichiarazioni. Poche parole che lasciano spazio alle interpretazioni. C'è chi lo definisce un silenzio rumoroso perché sul mercato ancora i giallorossi devono spingere. Matic e Celik sono due colpi importanti ma forse il tecnico si aspettava qualcosa di più. Il mercato è solo all'inizio e Tiago Pinto è chiamato ad accontentare le richieste del connazionale. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

