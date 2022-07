Quattro persone disperse sulla Marmolada sono state trovate vive (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - . Lo si apprende da fonti dei soccorritori. sono ora 15 i dispersi dopo il crollo del seracco sul ghiacciaio della Marmolada censiti sinora, di cui 11 italiani e 8 stranieri. L'ipotesi è avanzata dai soccorritori, ma la cifra non è ancora definitiva perché il numero per segnalare persone di cui non si hanno notizie da ieri e che potrebbero essere state in zona è ancora attivo e non sono stati ancora localizzati dai droni punti di possibile presenza di corpi umani. Le operazioni di ricerca intanto sono state sospese per maltempo. Tre delle Quattro vittime della tragedia della Marmolada attualmente identificate - 7 sono i corpi recuperati dal ghiacciaio - sono italiane, precisamente del Veneto. ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - . Lo si apprende da fonti dei soccorritori.ora 15 i dispersi dopo il crollo del seracco sul ghiacciaio dellacensiti sinora, di cui 11 italiani e 8 stranieri. L'ipotesi è avanzata dai soccorritori, ma la cifra non è ancora definitiva perché il numero per segnalaredi cui non si hanno notizie da ieri e che potrebbero esserein zona è ancora attivo e nonstati ancora localizzati dai droni punti di possibile presenza di corpi umani. Le operazioni di ricerca intantosospese per maltempo. Tre dellevittime della tragedia dellaattualmente identificate - 7i corpi recuperati dal ghiacciaio -italiane, precisamente del Veneto. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - rtl1025 : ?? Quattro persone ritenute disperse nel crollo della #Marmolada sono state rintracciate e sono in salvo. Il contegg… - Agenzia_Italia : ?? == Quattro persone disperse sulla #Marmolada sono state trovate vive #BreakingNews - irejdoc1897 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in salvo.… - bon1z : RT @Agenzia_Italia: ?? == Quattro persone disperse sulla #Marmolada sono state trovate vive #BreakingNews -