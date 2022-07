Primo collaboratore del DS: scarica un modello di relazione finale (Di lunedì 4 luglio 2022) Buona prassi, annualmente, per chi riveste incarichi di I o di II collaboratore del Dirigente Scolastico, è mettere, per iscritto, ciò che è stato fatto, con una disamina per aree. L'analisi va fatta per evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza della piramide gestionale dell'istituzione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) Buona prassi, annualmente, per chi riveste incarichi di I o di IIdel Dirigente Scolastico, è mettere, per iscritto, ciò che è stato fatto, con una disamina per aree. L'analisi va fatta per evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza della piramide gestionale dell'istituzione scolastica. L'articolo .

Pubblicità

DebDarkPetal : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | JOHN HARRIS - il 'boy racer to the end' dei crediti di I'm In Love With My Car e primo collaboratore storico d… - ComunitaQueenIT : #NEWS | JOHN HARRIS - il 'boy racer to the end' dei crediti di I'm In Love With My Car e primo collaboratore storic… - Imille10 : Emanuele Martinengo - che rientra dopo 4 anni nella società per la quale è stato il primo collaboratore sul territo… - wbfe : L'Ungheria ha invitato l'UE a smettere di imporre sanzioni anti-russe e ad avviare i negoziati Balazs Orbán, un al… -