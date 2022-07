Napoli, Manfredi: “Funicolare Chiaia chiude a inizio 2023” (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Funicolare di Chiaia dovrebbe chiudere all’inizio del 2023 per procedere con i lavori di manutenzione straordinaria ventennale. Sono i tempi riferiti dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del piano di potenziamento di Tangenziale. ”La Funicolare di Chiaia – ha detto Manfredi – è arrivata al limite del tempo d’esercizio e dunque necessariamente dovrà chiudere considerando che già ci sono state delle proroghe. Cercheremo di ridurre al minimo il tempo di chiusura cosicché i disagi siano limitati a un periodo non troppo lungo”. Il sindaco ha riferito che si sta già lavorando sulla gara. Per quanto riguarda invece ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladidovrebbere all’delper procedere con i lavori di manutenzione straordinaria ventennale. Sono i tempi riferiti dal sindaco di, Gaetano, a margine della presentazione del piano di potenziamento di Tangenziale. ”Ladi– ha detto– è arrivata al limite del tempo d’esercizio e dunque necessariamente dovràre considerando che già ci sono state delle proroghe. Cercheremo di ridurre al minimo il tempo di chiusura cosicché i disagi siano limitati a un periodo non troppo lungo”. Il sindaco ha riferito che si sta già lavorando sulla gara. Per quanto riguarda invece ...

