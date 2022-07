Marmolada, si cercano i dispersi: all'appello mancano 30 persone (Di lunedì 4 luglio 2022) Sarebbero una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo del seracco sommitale, si apprende da ambienti dei soccorritori. Non è chiaro al momento ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 4 luglio 2022) Sarebbero una trentina leche ieri si trovavano sul ghiacciaio dellaal momento del crollo del seracco sommitale, si apprende da ambienti dei soccorritori. Non è chiaro al momento ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - fattoquotidiano : Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: si cercano dispersi. Sabato il record di temperatura in vetta - tribuna_treviso : ++ TRAGEDIA MARMOLADA ++ E' stato diffuso questo numero verde per segnalazioni legate a mancati rientri, aiutateci… - benjamn_boliche : #Marmolada, droni per richerche: si cercano ancora dispersi - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Marmolada, droni per richerche: si cercano ancora dispersi #Marmolada #drone #soccorsoalpino #localteam -