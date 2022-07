Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti chiedono una rete epatologica e medici di famiglia formati (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Le Malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste Malattie sono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per le Malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Ledel fegato rappresentano patologie croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vistavo che di collegamento trana generale ena specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Questesono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento deie delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per lerare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni dia gran voce una ...

