Le borse a secchiello più irresistibili del momento si portano in spiaggia

Leggi su chedonna

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un po’ come una bella macchina cabriolet a due posti o come quel trolley formato mini dove oltre a ciabattine e creme non ci entra altro, lefanno discutere per la loro scomodità. Anche per quest’estate ci sono nuovi modelli da comprare, vediamo i più cool. La si potrebbe riempire di fiori, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it