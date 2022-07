La scelta di Conte: stare o lasciare? Draghi non tratta. E alla fine dovrebbe prevalere il "prendere tempo" (Di lunedì 4 luglio 2022) Basta leggere con attenzione il post pubblicato ieri sera dal deputato 5 Stelle Luigi Gallo per capire come tra vittimismo e velleitarismo, due ingredienti del populismo, la cosa migliore, per Conte e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Basta leggere con attenzione il post pubblicato ieri sera dal deputato 5 Stelle Luigi Gallo per capire come tra vittimismo e velleitarismo, due ingredienti del populismo, la cosa migliore, pere ...

marcodimaio : Il M5S evoca un complotto di #Draghi per rimuovere Conte dalla leadership. Una barzelletta a cui credono solo i gri… - Frank196018 : @faleriad5 Il PD vuole scaricare Conte. Vedi il voto all'emendamento sul RDC presentato da FdI. Secondo me Conte n… - UtoTesoro : RT @mariolavia: @vitalbaa @dariodangelo91 Ultimo tentativo per @vitalbaa! Se conte esce NON C'È PIÙ il governo,per scelta di Draghi appoggi… - 2111Ludovyca : @zeitblomserenus @Guido07261 @mariolavia Infatti, pur avendo la maggioranza, mi immagino anche che il ricatto Dragh… - nanoassassino : @PetrazzuoloF nel momento che il pd vota con la meloni contro il m5s la presenza superflua è quella del m5s. Il pd… -