Inter, terminato il monopolio di Handanovic: con Onana spazio alla diarchia in porta (Di lunedì 4 luglio 2022) Handanovic e Onana si contendo la porta dell’Inter Tra le tante novità che la stagione nuova porterà co se in casa Inter c’è anche la fine del monopolio di Handanovic in porta. Lo sloveno si contenderà la titolarità con il neo arrivato Onana che vorrà giocare un ruolo da co-protagonista. “Di qua Samir Handanovic, con 439 presenze nerazzurre in curriculum e la fascia ancora arrotolata al braccio; di là André Onana, con i suoi sei anni di militanza all’Ajax e una formazione catalana. L’Inter abbandona, quindi, il monopolio e abbraccia la diarchia: da ora ci sono due pari grado a contendersi il posto, con tutti i pro e i rischi del caso”. André ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)si contendo ladell’Tra le tante novità che la stagione nuova porterà co se in casac’è anche la fine deldiin. Lo sloveno si contenderà la titolarità con il neo arrivatoche vorrà giocare un ruolo da co-protagonista. “Di qua Samir, con 439 presenze nerazzurre in curriculum e la fascia ancora arrotolata al braccio; di là André, con i suoi sei anni di militanza all’Ajax e una formazione catalana. L’abbandona, quindi, ile abbraccia la: da ora ci sono due pari grado a contendersi il posto, con tutti i pro e i rischi del caso”. André ...

Pubblicità

100per100_inter : #Bellanova ha terminato le visite mediche all’Humanitas e ora si dirigerà al CONI per la seconda parte! ?? - lo_360 : @destinysessuale @Gaetano41543277 Puoi avere ragione se vai in una squadra con un ciclo aperto e vincente,ma andare… - infoitsport : Inter, Lukaku ha terminato le visite mediche: il programma della giornata - CalcioPillole : #Inter, è il grande giorno del ritorno di #Lukaku. Il belga ha terminato le visite mediche ed ora è pronto per firm… - cervellerap : Il saluto al popolo nerazzurro dalla finestra del #CONI, dopo aver terminato anche la seconda parte delle visite me… -