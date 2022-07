Il cantante è stato accusato da un uomo con cui avrebbe avuto una relazione di sette mesi e finita due mesi fa (Di lunedì 4 luglio 2022) Guai in vista per Ricky Martin. Il cantante ha ricevuto un’ordinanza restrittiva dalle autorità di Porto Rico in seguito a una denuncia di stalking. Denuncia partita da un uomo con il quale la star avrebbe avuto una relazione durata pochi mesi. Ma il cantante non ci sta. E su Twitter respinge ogni accusa. Ricky Martin: successi, carriera e amori guarda le foto Leggi anche › Buon compleanno, Ricky ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 luglio 2022) Guai in vista per Ricky Martin. Ilha ricevuto un’ordinanza restrittiva dalle autorità di Porto Rico in seguito a una denuncia di stalking. Denuncia partita da uncon il quale la starunadurata pochi. Ma ilnon ci sta. E su Twitter respinge ogni accusa. Ricky Martin: successi, carriera e amori guarda le foto Leggi anche › Buon compleanno, Ricky ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giov… - ilpost : Il cantante americano R. Kelly è stato condannato a 30 anni di carcere per abusi sessuali commessi contro molte gio… - rtl1025 : ?? R. Kelly, ex cantante di 'I believe I can fly' è stato condannato a 30 anni di prigione per aver adescato a scopo… - CantuMaura : RT @dammilalun4: bnotte con questo felicione bello di mio figlio che ha realizzato un sogno cantando con il suo cantante preferito dopo ess… - redazionerumors : Il frontman della storica band italiana è stato colto da malore dopo un concerto al parco Villa de Riseis di Pescara -