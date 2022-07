I fratelli Bianchi rischiano l'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - È attesa per oggi la sentenza di primo grado per il brutale pestaggio a Colleferro in cui il 6 settembre 2020 morì Willy Monteiro Duarte. La Corte d'Assise di Frosinone si deve pronunciare sulla richiesta dell'ergastolo avanzata dall'accusa per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi di Artena per aver causato la morte del 21enne capoverdiano. Nei loro confronti l'accusa è di omicidio volontario, così come per gli altri due componenti del branco, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per i quali è stata chiesta una condanna a 24 anni. I due fratelli, esperti dell'arte marziale Mma, picchiarono per 50 secondi con colpi a ripetizione Willy, intervenuto per difendere un amico durante un banale diverbio all'esterno di un locale. Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - È attesa per oggi la sentenza di primo grado per il brutale pestaggio a Colleferro in cui il 6 settembre 2020 morìDuarte. La Corte d'Assise di Frosinone si deve pronunciare sulla richiesta dell'avanzata dall'accusa per iGabriele e Marcodi Artena per aver causato la morte del 21enne capoverdiano. Nei loro confronti l'accusa è divolontario, così come per gli altri due componenti del branco, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per i quali è stata chiesta una condanna a 24 anni. I due, esperti dell'arte marziale Mma, picchiarono per 50 secondi con colpi a ripetizione, intervenuto per difendere un amico durante un banale diverbio all'esterno di un locale.

