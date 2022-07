Harry Styles cancella il concerto di Copenaghen dopo la sparatoria (Di lunedì 4 luglio 2022) Harry Styles ha cancellato la data del concerto di Copenaghen, una delle tappe europee del suo Live on Tour 2022. A poche ore dall’inizio dell’evento è infatti arrivata la notizia di una sparatoria nei pressi della Royal Arena, dove il cantante si sarebbe dovuto esibire. Un 22enne armato, ed al momento in stato di fermo, si è fatto strada all’interno del centro commerciale Field’s e nei suoi paraggi utilizzando un’arma da fuoco contro i clienti. L’uomo ha uccido tre persone e al contempo ne ha ferite altrettante. Harry Styles cancella il concerto È attraverso un tweet che Harry Styles comunica direttamente dal suo profilo il suo dispiacere non solo in verità per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)hato la data deldi, una delle tappe europee del suo Live on Tour 2022. A poche ore dall’inizio dell’evento è infatti arrivata la notizia di unanei pressi della Royal Arena, dove il cantante si sarebbe dovuto esibire. Un 22enne armato, ed al momento in stato di fermo, si è fatto strada all’interno del centro commerciale Field’s e nei suoi paraggi utilizzando un’arma da fuoco contro i clienti. L’uomo ha uccido tre persone e al contempo ne ha ferite altrettante.ilÈ attraverso un tweet checomunica direttamente dal suo profilo il suo dispiacere non solo in verità per la ...

