Gorillas chiude in Italia. Licenziati i 540 dipendenti (Di lunedì 4 luglio 2022) La startup tedesca della spesa a domicilio decide di concentrarsi su "mercati più redditizi". Era arrivata in Italia poco più di un anno fa. 75 i contratti a tempo indeterminato per i quali ha avviato la procedura di licenziamento collettivo Leggi su repubblica (Di lunedì 4 luglio 2022) La startup tedesca della spesa a domicilio decide di concentrarsi su "mercati più redditizi". Era arrivata inpoco più di un anno fa. 75 i contratti a tempo indeterminato per i quali ha avviato la procedura di licenziamento collettivo

Pubblicità

Piergiulio58 : Gorillas chiude in Italia. Licenziati i 540 dipendenti. La startup tedesca della spesa a domicilio era arrivata in… - FulvioImpiumi : RT @CorriereTorino: Gorillas chiude e licenzia. Matteo: «Non ho più un lavoro e l’ho saputo online» - Giornaleditalia : #gorillas Gorillas chiude in Italia. Lascia a casa 540 dipendenti - massimi89529615 : Gorillas chiude e licenzia. Matteo: «Non ho più un lavoro e l'ho saputo online» - MarcelloAtanas : RT @CesareOrtis: Gorillas chiude in Italia. Licenziati i 540 dipendenti -