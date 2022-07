Giovanni Storti: «Il politicamente corretto distrugge la comicità, non puoi dire niente» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Giornale ha intervistato Giovanni Storti sul set per le riprese del nuovo film che sta girando con Aldo Baglio e Giacomo Poretti. L’attore ha parlato del “politicamente corretto”, spiegando come l’eccesso rovini la comicità «La comicità è un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo. La linea tra il garbo e il fastidio è sottile, ma penso che il politicamente corretto non sia applicabile alla comicità, anzi la distrugge. Noi abbiamo fatto delle cose che forse non si potrebbero più fare: al Circo di Paolo Rossi picchiavo Giacomo che era senza braccia e senza gambe, abbiamo ‘sparato’ agli animali e adesso ti ammazzerebbero, poi con il dottor Alzheimer abbiamo trattato temi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Giornale ha intervistatosul set per le riprese del nuovo film che sta girando con Aldo Baglio e Giacomo Poretti. L’attore ha parlato del “”, spiegando come l’eccesso rovini la«Laè un modo parallelo di vedere la realtà, un modo dissacrante e alle volte un po’ cattivo. La linea tra il garbo e il fastidio è sottile, ma penso che ilnon sia applicabile alla, anzi la. Noi abbiamo fatto delle cose che forse non si potrebbero più fare: al Circo di Paolo Rossi picchiavo Giacomo che era senza braccia e senza gambe, abbiamo ‘sparato’ agli animali e adesso ti ammazzerebbero, poi con il dottor Alzheimer abbiamo trattato temi ...

