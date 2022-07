Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip dopo il benservito da parte della Rai? (Di lunedì 4 luglio 2022) Il momento è propizio: vedremo Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip? I pianeti si sono allineati e quello che sembrava essere un sogno proibito adesso potrebbe diventare realtà. I provini per la nuova edizione e i piani di Alfonso Signorini stanno prendendo forma proprio in queste settimane mentre dall’altra parte abbiamo un Magalli adirato proprio per via del fatto che la Rai lo ha fatto fuori e ha deciso di non affidargli alcun programma nella prossima stagione. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che Giancarlo Magalli non sarà nemmeno la voce narrante de Il Collegio visto che il programma andrà in scena in una ‘versione più nuova’ e con una voce inedita. Allora cosa farà Giancarlo Magalli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Il momento è propizio: vedremoalVip? I pianeti si sono allineati e quello che sembrava essere un sogno proibito adesso potrebbe diventare realtà. I provini per la nuova edizione e i piani di Alfonso Signorini stanno prendendo forma proprio in queste settimane mentre dall’altraabbiamo unadirato proprio per via del fatto che lalo ha fatto fuori e ha deciso di non affidargli alcun programma nella prossima stagione. A questo dobbiamo aggiungere il fatto chenon sarà nemmeno la voce narrante de Il Collegio visto che il programma andrà in scena in una ‘versione più nuova’ e con una voce inedita. Allora cosa farà...

Pubblicità

StraNotizie : Giancarlo Magalli fuori dalla Rai: arriva lo sfogo del conduttore - zazoomblog : Giancarlo Magalli: la decisione non la prende bene - #Giancarlo #Magalli: #decisione #prende - infoitcultura : Giancarlo Magalli, l'addio che lascia l'amaro in bocca: la triste notizia di queste ore - infoitcultura : Giancarlo Magalli fuori dalla Rai: la frecciatina pungente arriva via social - LadyNews_ : Giancarlo #Magalli sbotta su Facebook: 'La riconoscenza della #Rai è leggendaria' -