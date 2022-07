Fratelli Bianchi, scoppia l’inferno in aula dopo la sentenza del giudice (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono stati condannati all’ergastolo i Fratelli Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella. Durante la lettura della sentenza da parte dei giudici della Corte di Assise di Frosinone son scattati degli applausi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Terremoto in Italia, paura tra i residenti: dove è successo Fratelli Bianchi: scoppia l’inferno in aula. È successo tutto dopo la ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono stati condannati all’ergastolo iaccusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella. Durante la lettura dellada parte dei giudici della Corte di Assise di Frosinone son scattati degli applausi. (continua a leggerele foto) leggi anche l’articolo —> Terremoto in Italia, paura tra i residenti: dove è successoin. È successo tuttola ...

