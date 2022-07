Enrico Mentana? "Passerai galleggiando e godremo": orrore a La7, chi lo minaccia di morte (Di lunedì 4 luglio 2022) Enrico Mentana minacciato. Il direttore del Tg di La7 ha ricevuto su Instagram un vero e proprio avvertimento. Il motivo? L'essere da sempre a favore del vaccino contro il Covid. A raccontare quanto accaduto è lui stesso con un post dal titolo: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)to. Il direttore del Tg di La7 ha ricevuto su Instagram un vero e proprio avvertimento. Il motivo? L'essere da sempre a favore del vaccino contro il Covid. A raccontare quanto accaduto è lui stesso con un post dal titolo: ...

Pubblicità

discoradioIT : #Marmolada, bilancio provvisorio di 6 morti, 8 feriti di cui 2 gravi, 17dispersi. #Draghi in mattinata a Canazei in… - MasterblogBo : L'informazione della testata giornalistica di LA7 diretta da Enrico Mentana #Attualità #TGLa7 - insuciante : Uno dei cambiamenti più drammatici di quando sono tornato a casa è che mia madre ha fatto Friendship over with Enri… - reggiani_enrico : @Libero_official Forza con gli allarmi. Anche voi voce del regime. Un’indagine giornalistica sulle morti improvvise… - TargaryenDrag0n : @ProfMBassetti Bassetti non dica cagate, se @Mentana_Enrico dice che non servono a un cazzo, allora è così, basta stregonerie, diamine! -