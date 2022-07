È il simpatico Dustin in Stranger Things, ma non tutti conoscono questo retroscena: impensabile! (Di lunedì 4 luglio 2022) Veste i panni di Dustin in Stranger Things, ma non tutti conoscono questo retroscena che abbiamo appena scoperto: impensabile! Il fenomeno Stranger Things continua a conquistare tutti. Attualmente in onda su Netflix con la quarta stagione, la serie tv si riconferma tra le più viste di questi ultimi mesi. Pensate, persino Bridgerton non è riuscito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 luglio 2022) Veste i panni diin, ma nonche abbiamo appena scoperto:Il fenomenocontinua a conquistare. Attualmente in onda su Netflix con la quarta stagione, la serie tv si riconferma tra le più viste di questi ultimi mesi. Pensate, persino Bridgerton non è riuscito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Kiara_Valentine : @anikeatable Cioè ma davvero esiste qualcuno a cui non sta simpatico?! Cosa verrà fuori domani, gente che odia Dus… - Gipsygirrrrrl : Dustin è un ragazzo intelligentissimo, dolce, simpatico come vi permettete di accostarlo a quell orco del GF quello… - tiredAF02 : #StrangerThings4 Dustin a parer mio personaggio più bello di tutti, lo amo non solo perché è geniale e simpatico m… -