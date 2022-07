Crollo sulla Marmolada | Draghi a Canazei | Il governo deve riflettere affinché non accada più

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - maripar38 : RT @sruotolo1: È una tragedia e il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime ma il crollo del #ghiacciaio sulla #Marmolada è colpa nos… - bilatino2 : RT @AntCianciullo: Crollo sulla Marmolada. Fiumi a secco. Picco di CO2 in atmosfera. Fossili al centro di varie crisi geopolitiche. Ancora… -

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato a Canazei (Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che coordina le operazioni di soccorso e ricerca a seguito delMarmolada. Insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori è stato fatto il punto della situazione. Immagini messe a ...Attivato numero 0461/495272 per segnalare il mancato rientro di amici e familiari È di almeno 7 morti e 8 feriti, di cui due gravi, il bilancio provvisorio deldi un enorme seracco...Il Presidente del Consiglio a Canazei (Tn): "Bisogna prendere dei provvedimenti affinchè quanto accaduto non succeda più in Italia".Lunedì, 4 luglio 2022 Home > aiTv > Marmolada, Draghi: l'Italia piange le vittime, ma Governo reagirà Roma, 4 lug. (askanews) - "Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quello che è s ...