Crollo Marmolada | il selfie di una delle vittime prima della valanga

(Adnkronos) – Un selfie per dire al fratello e ai familiari dove si trovava. Poi il Crollo del seracco sulla vetta della Marmolada. Filippo Bari, 27enne vicentino, sarebbe tra le vittime del disastro del ghiacciaio. "Filippo è scivolato via, la grande Marmolada se l'è voluto tenere con sé. Isola Vicentina si stringe attorno a mamma Emanuela, papà Beppe, all'amato fratello Andrea, alla compagna, al figlio e alla famiglia tutta", ha scritto su Facebook il sindaco Francesco Gonzo sindaco postando la foto che il giovane ha fatto poco prima della tragedia. L'articolo proviene da Italia Sera.

