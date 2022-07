Coppa Italia: i vincitori del Mugello in un weekend caldo e triste (Di lunedì 4 luglio 2022) In un weekend funestato dalla morte di Davide Longhi , la Coppa Italia Velocità ha proseguito la sua attività in pista sul tracciato del Mugello, teatro del terzo round stagionale. weekend che ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 4 luglio 2022) In unfunestato dalla morte di Davide Longhi , laVelocità ha proseguito la sua attività in pista sul tracciato del, teatro del terzo round stagionale.che ha ...

Pubblicità

Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di questa settimana! Il vostro momento preferito della stagione è stato.... La fina… - OfficialASRoma : ?? Roma Under 16 Campione d’Italia ???? I ragazzi con la Coppa ?????? #ASRoma - socios : On this day in 1993, @delpieroale joined @juventusfc. X6 Serie A X4 Supercoppa Italiana X1 Coppa Italia X1 Champ… - AostaNews24 : Ginnastica ritmica: Cuaz si riconferma ai vertici nazionali, Club des Sports al 3° posto nella Coppa Italia GPT - napolitown : @Peppedema921 @DanieleCapass12 Poi siete ottusi e mettete parole in bocca solo perche non sapete piu che dire. Ness… -