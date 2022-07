Cocciaretto debutta a Bastad

Pubblicità

Camila Giorgi , n.27 del ranking e 21 del seeding,invece contro la polacca Magdalena Frech,... Già al secondo turno Elisabetta, n.119 WTA (in gara con il ranking protetto dopo lo ...... in campo maschile il campione in carica Novak Djokovic, sei volte vincitore di Wimbledon,... Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta. Tra gli uomini, detto ...Jannik Sinner ha battuto anche lo svedese Ymer. L'altoatesino va così al 3° turno dove sfiderà, venerdì, Isner ...La tennista azzurra saluta la kermesse inglese dopo la sconfitta per 6-4 6-4 contro la rumena. Fuori a sorpresa anche Raducanu. Avanzano Sakkari, Pegula e Jabeur ...