Coca Cola diventa Global Partner del Napoli. Il club: «Fieri di accogliere un brand prestigioso e vincente» (Di lunedì 4 luglio 2022) Un nuovo sponsor d’eccezione per il Napoli di De Laurentiis: dopo gli accordi con Konami, Ea7 ed Amazon, un’importante azienda quale Coca Cola diventa Global Partner della Ssc Napoli. L’annuncio con un video sui social, le informazioni con un comunicato stampa diffuso dalla società attraverso il proprio sito ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscNapoli) La nota ufficiale: Milano, 4 luglio 2022 – SSC Napoli e Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Un nuovo sponsor d’eccezione per ildi De Laurentiis: dopo gli accordi con Konami, Ea7 ed Amazon, un’importante azienda qualedella Ssc. L’annuncio con un video sui social, le informazioni con un comunicato stampa diffuso dalla società attraverso il proprio sito ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialssc) La nota ufficiale: Milano, 4 luglio 2022 – SSCannunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del, in qualità di, con l’esclusività nella ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? @CocaColaIT è il nostro nuovo Global Soft Drink Partner! Per scoprire di più clicca qui ?? - 1926Azzurro : RT @sscnapoli: ?? @CocaColaIT è il nostro nuovo Global Soft Drink Partner! Per scoprire di più clicca qui ?? - mimiikinoo : @sscnapoli @CocaColaIT apparte gli scherzi oh coca cola è un buon brand speriamo che la mettono in bianco - tweetazzurri : @sscnapoli @CocaColaIT Vuoi una Coca Cola ? Allora non può mancare la pizza con la pummarola. ?? - saramarra27 : RT @sscnapoli: ?? @CocaColaIT è il nostro nuovo Global Soft Drink Partner! Per scoprire di più clicca qui ?? -