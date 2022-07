Chi sono i 20 dispersi nel crollo sulla Marmolada (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - sono 20 gli escursionisti che risultano dispersi dopo il crollo del seracco sulla Marmolada. Lo riferiscono i soccorritori secondo cui si tratta di cittadini italiani, tedeschi, cechi e non si escludono anche cittadini romeni. Intanto è stata ufficializzata nella notte l'identificazione di quattro delle sei vittime della strage sulla Marmolada. Si tratta di tre cittadini italiani e uno della Repubblica Ceca. Restano da identificare un uomo e una donna. I corpi si trovano all'interno del palazzo del ghiaccio "Gianmario Scola" di Alba di Canazei dove è stata allestita la camera ardente per le salme delle vittime della tragedia. Nel frattempo, nel centro della Val di Fassa sono arrivati i parenti. Il disastro è avvenuto in una giornata che ha ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI -20 gli escursionisti che risultanodopo ildel seracco. Lo riferiscono i soccorritori secondo cui si tratta di cittadini italiani, tedeschi, cechi e non si escludono anche cittadini romeni. Intanto è stata ufficializzata nella notte l'identificazione di quattro delle sei vittime della strage. Si tratta di tre cittadini italiani e uno della Repubblica Ceca. Restano da identificare un uomo e una donna. I corpi si trovano all'interno del palazzo del ghiaccio "Gianmario Scola" di Alba di Canazei dove è stata allestita la camera ardente per le salme delle vittime della tragedia. Nel frattempo, nel centro della Val di Fassaarrivati i parenti. Il disastro è avvenuto in una giornata che ha ...

