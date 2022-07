Caos aeroporti in tutta Europa: luglio da incubo per i viaggiatori (Di lunedì 4 luglio 2022) Decollare a luglio sarà una vera e propria impresa: sono giorni di Caos, proteste e malumori in gran parte degli aeroporti europei. Negli ultimi 15 giorni sono 41mila i voli cancellati dalle compagnie aeree tra il 1 luglio e il 30 settembre. Una vera e propria “ecatombe” di trasporti aerei causata dalla mancanza di personale, allontanato nel corso della crisi Covid e mai reintegrato, e dai conseguenti scioperi che hanno paralizzato i maggiori scali del Vecchio Continente. Tra le compagnie maggiormente coinvolte ci sono Lufthansa, Eurowings, Swiss Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Ryanair, Easyjet e British Airways. Cancellazioni, ritardi e file interminabili: un inizio estate da incubo che sembra indirizzato a peggiorare nel prossimo mese. Nel Caos europeo, però, ... Leggi su zon (Di lunedì 4 luglio 2022) Decollare asarà una vera e propria impresa: sono giorni di, proteste e malumori in gran parte deglieuropei. Negli ultimi 15 giorni sono 41mila i voli cancellati dalle compagnie aeree tra il 1e il 30 settembre. Una vera e propria “ecatombe” di trasporti aerei causata dalla mancanza di personale, allontanato nel corso della crisi Covid e mai reintegrato, e dai conseguenti scioperi che hanno paralizzato i maggiori scali del Vecchio Continente. Tra le compagnie maggiormente coinvolte ci sono Lufthansa, Eurowings, Swiss Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Ryanair, Easyjet e British Airways. Cancellazioni, ritardi e file interminabili: un inizio estate dache sembra indirizzato a peggiorare nel prossimo mese. Neleuropeo, però, ...

Pubblicità

ftoitalia : Caos voli aerei?? Serve un tavolo al @MTurismoItalia per un piano nazionale su aeroporti e #turismo per ??evitare… - pin_klo : RT @abunomnes: Voli cancellati, ritardi, scioperi in aeroporto: a rischio le vacanze di 7 milioni di persone. Caos negli aeroporti europei… - GiornaleVicenza : Un fine settimana da incubo per il trasporto aereo vissuto in pieno da una cinquantina di turisti vicentini - alex_chicchi : RT @abunomnes: Voli cancellati, ritardi, scioperi in aeroporto: a rischio le vacanze di 7 milioni di persone. Caos negli aeroporti europei… - libellula58 : RT @abunomnes: Voli cancellati, ritardi, scioperi in aeroporto: a rischio le vacanze di 7 milioni di persone. Caos negli aeroporti europei… -