Bettino Craxi, trent'anni fa la profezia (perfetta) sui mali dell'Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) Partiamo brutalmente dai numeri: in Italia fra il '92 e il '93 ricevono un avviso di garanzia con l'accusa di avere violato la legge sul finanziamento pubblico ai partiti 385 deputati e 155 senatori, tutti membri, tranne qualche eccezione, dell'allora maggioranza di governo. Durante quel biennio avvenne ciò che non si era mai visto in un Paese democratico dell'Occidente ovvero la decapitazione di un'intera classe dirigente per mano di un gruppo di magistrati convinti di potere estirpare, invia definitiva, la malapianta della corruzione dalle attività pubbliche. Eppure, vi fu chi nel pieno della tempesta di quei mesi ebbe la lucidità intellettuale per invitare l'intero Parlamento a riflettere sul fatto che la crisi fosse di ordine sistemico e che essa richiedesse una soluzione politica. Infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Partiamo brutalmente dai numeri: infra il '92 e il '93 ricevono un avviso di garanzia con l'accusa di avere violato la legge sul finanziamento pubblico ai partiti 385 deputati e 155 senatori, tutti membri, tranne qualche eccezione,'allora maggioranza di governo. Durante quel biennio avvenne ciò che non si era mai visto in un Paese democratico'Occidente ovvero la decapitazione di un'intera classe dirigente per mano di un gruppo di magistrati convinti di potere estirpare, invia definitiva, la malapiantaa corruzione dalle attività pubbliche. Eppure, vi fu chi nel pienoa tempesta di quei mesi ebbe la lucidità intellettuale per invitare l'intero Parlamento a riflettere sul fatto che la crisi fosse di ordine sistemico e che essa richiedesse una soluzione politica. Infatti, ...

