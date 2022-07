Berti e la sfida scudetto del 1989 | «Marcavo Maradona e lo insultavo | lui mi sputava e io non mi pulivo»

(Di lunedì 4 luglio 2022) A Inter TV hanno messo su un programma in cui le vecchie glorie del club raccontano aneddoti, curiosità, ricordi legati alla militanza in nerazzurro. Si chiama «Careers». Nel corso dell’intervista fatta all’ex centrocampista Nicola, quest’ultimo ha fatto riferimento alle grandi sfide tra l’Inter e il Napoli, in particolare a quella della stagione 88-89, che lo vide protagonista: segnò un gol ai partenopei, deviato da Fusi, e marcò. L’Inter vinse 2 a 1, poi si laureò campione d’Italia. Segnò anche Careca. Era il 28 maggio, a quattro giornate dalla fine del campionato. Le parole disono state riportate da Fc Inter News. «Feci un gol al Napoli che fu deviato da Luca Fusi, poi dopo il gol di Lothar Matthaus corsi in giro a fare il gesto dell’ombrello a tutti, c’era un’adrenalina pazzesca. Gli ...

A Inter Tv. «Feci un gol al Napoli deviato da Fusi, poi dopo il gol di Matthaus corsi in giro a fare il gesto dell'ombrello a tutti. Che adrenalina» ...